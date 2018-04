Kinder in der St. Lukas-Klinik freuen sich über neue Spielgeräte

Die Aktion „Radio 7 Drachenkinder“ erfüllt Kindern und Jugendlichen immer wieder Herzenswünsche. Auch die Kinder- und Jugendpsychiatrie in der St. Lukas-Klinik der Stiftung Liebenau wird regelmäßig bedacht. Jetzt dürfen die Patienten sich über neue Spielgeräte und den Besuch von Klinik-Clowns freuen, wie die Stiftung Liebenau in einem Bericht schreibt.

„Wir erleben hier fast täglich einen Wettkampf um unsere Dreiräder“, sagte Stationsleiter Jens Postinett. Spielpausen seien eine willkommene Abwechslung im Stationsalltag. „Leider hatten wir für die Kleinsten bisher keine passenden Geräte“, so Postinett. Mit einer Spende in Höhe von 5800 Euro konnte „Radio 7 Drachenkinder“ nun Abhilfe schaffen. Nicht nur das, auch sei die Finanzierung der Clown-Visite für das kommende Jahr gesichert. Dabei sorgen zwei Clowns für einige Stunden für lachende Gesichter auf der Station. Ursula Schuhmacher, Leiterin der „Radio 7 Drachenkinder“, überbrachte die gute Botschaft dann auch persönlich. „In einer Einrichtung wie der St. Lukas Klinik verbringen die Kinder oft Monate. Da ist es schön, wenn wir ihnen den Klinikaufenthalt ein wenig erleichtern können“, sagt Schuhmacher. In der Vergangenheit wurden bereits verschiedene Projekte gefördert. Die Dankbarkeit der Angehörigen wird auch in der Klinik wahrgenommen. „Viele Eltern bedanken sich sogar bei uns für die Förderung solcher Projekte, das möchte ich an dieser Stelle weitergeben“, sagte Katharina Kraft, Chefärztin der Kinder- und Jugendpsychiatrie.

Spenden schaffen zusätzlichen Spielraum

Die Wichtigkeit solcher Fördermöglichkeiten unterstrich auch Irmgard Möhrle-Schmäh, Geschäftsführerin der Liebenau Kliniken. „Durch die Spenden sind wir in der Lage, zusätzliche Möglichkeiten zu schaffen, die über die Pflegesätze so nicht finanzierbar wären“, sagte sie. So sei bereits im vergangenen Jahr der Garten neu gestaltet worden, wie es weiter in dem Bericht heißt.

Hier findet sich inzwischen nicht nur ein geschützter Rahmen zum Toben und Spielen, sondern auch eine kleine Rennstrecke für die beliebten Dreiräder.