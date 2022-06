Kinder-Hochschule als Kooperation zwischen vh und fbs

Ulm (sz) - Die Volkshochschule Ulm (vh) hat zusammen mit der Familienbildungsstätte Ulm (fbs) bei einer Pressekonferenz Rückschau und Vorschau für die Kinder-Hochschule gehalten.

Carlotta berichtete stellvertretend von den Kinderhochschul-Terminen, bei denen acht- bis zwölfjährige Kinder kostenlos in den Räumlichkeiten der Projektpartner Familienbildungsstätte und Volkshochschule zu Mondreisen, Medikamentenforschung und sprechenden Bäumen von November 2021 bis Januar 2022 tolle Veranstaltungen erlebten. Die Kinder-Hochschuldozenten Dr. Susanne und Michael Kühl haben eine Veranstaltung zum Thema „Wir und das Klima“ durchgeführt und die jungen Studierenden für das sensible Thema begeistern können. Carlotta nahm einen vom City Marketing gespendeten Gutschein entgegen, der für mehrere Teilnahmen an der Kinder-Hochschule ausgelobt worden war. Weitere Gutscheine werden an insgesamt acht Kinder verteilt.

Auch ein Vertreter der nächsten Reihe ab Herbst 2022 war gekommen: Prof. Elmar Steuer von der Hochschule Neu-Ulm machte die jungen Besucher neugierig auf seinen Vortrag zu Geld, Krediten, Inflation, Tauschhandel, Kryptowährung und Bitcoins.

Familienbildungsstätten-Leiterin Claudia Clages und FBS-Mitarbeiterin-Nadine Kächele freuen sich über den hohen Zuspruch, den die Kinder-Hochschule erfährt, da die Kooperation mit der Universität Ulm, der Hochschule Biberach, der Technischen Hochschule Ulm und der Neu-Ulmer HNU reibungslos klappe. Volkshochschul-Leiter Dr. Christoph Hantel zeigte sich glücklich, dass die Veranstaltung in die dritte Runde geht. Sie findet hybrid und corona-konform statt.