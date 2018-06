Kinder helfen als Könige

Die Sternsingeraktion sollte in Mahlstetten im Jahr 2013 etwas Besonderes sein. In der Messfeier griff Pfarrer Johannes Amann den Leitsatz „sich auf den Weg machen – Segen sein und Segen bringen“ gleich in mehrfacher Weise auf. In einer Fotoecke gab es Gelegenheit, sich über Tansania zu informieren. Die 22jährige Mirjam Münch hatte sich 2010 auf den Weg in dieses Land gemacht, um dort ein Jahr lang als Entwicklungshelferin zu arbeiten. Schon in einem Jahr werde ein weiteres Gemeindemitglied nach Afrika gehen. Nach dem Gottesdienst, den die Mahlstetter Jugendlichen mitgestalteten, machten sich die 19 Sternsinger auf den Weg in die Häuser. (mü) Foto: Maria Münch