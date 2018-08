Kinder haben die Qual der Wahl

Tettnang (sz) - Es hat fast nichts gegeben, was bei der Tettnanger Ferienbetreuung in diesem Jahr nicht auf dem Programm stand. Die Betreuer haben sich in der Halb- und Ganztagesbetreuung so einiges einfallen lassen. Somit hatten die Kinder die Qual der Wahl.

Entdeckungswanderung durch den Schäferwald, Olympia-Wissen, Traumfänger basteln, Rakete bauen und Geldbeutel aus Tetrapack basteln – das ist nur ein kleiner Auszug aus dem vielfältigen Angebot.

Auch gab es jeden Tag ein anderes Thema. An einem Tag stand alles unter dem Motto Indianer, am nächsten Tag waren es dann die Ritter und Burgfräulein. An einem anderen Tag hieß es „Manege frei“ für den Zirkus. Zu den Thementagen gab es dann die passenden Spiele sowie Bastelaktionen. Aber auch Ausflüge standen auf der Liste. In den Schlosspark, auf den Spielplatz und natürlich zum Eis essen gehen durfte nicht fehlen. Da leuchteten die Kinderaugen.

All dies wäre ohne die Betreuer nicht möglich. Daher erging ein herzliches Dankeschön an alle.

Die Ferienbetreuung in den Herbstferien ist bereits ausgebucht.