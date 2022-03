Kinder gewinnen Naturtagebuch-Wettbewerb

Hausen am Andelsbach (sz) - Mit ihrem „Gugloch-Museum“ haben die Mädchen und Jungen des Montessori-Kinderhauses „Drei Linden“ in Hausen am Andelsbach den Naturtagebuch-Wettbewerb der BUND-Jugend gewonnen. Bei der Preisverleihung gab es für jedes Kind nicht nur eine Siegerurkunde und einen großen Vogelkalender, sondern auch noch jeweils einen Rucksack gefüllt mit Forscher-Sachpreisen.

Zum Abschluss der Preisverleihung ließen sich die Kinder einen Obstspieß schmecken. Schließlich sind es Wildbienen, die dafür sorgen, dass durch ihre Bestäubung der Blüten so viel Obst und Gemüse in unseren Gärten wächst.

Beim Wettbewerb eingereicht hatten die Kindergartenkinder ihr „Gugloch-Museum“ im Oktober vergangenen Jahres. Seitdem warteten sie gespannt auf eine Antwort von „Manfred Mistkäfer“, dem Maskottchen des Wettbewerbs. Vor Kurzem kam dann Post aus Stuttgart: In einem Brief an die Kinder zeigten sich die Juroren restlos begeistert von ihrem Wildbienenprojekt und dem Gugloch-Museum: „Die Kinder des Montessori-Kinderhauses nehmen uns mit in die wundersame Welt der Wildbienen“, heißt es in dem Schreiben.

Als sie die Guglochkästen zum ersten Mal sahen, seien sie „ziemlich baff“ gewesen, schreiben die Juroren. Die Kästen seien farblich abgestimmt auf den Lieblingsnistplatz der jeweiligen Biene. Das Gugloch werde verdeckt von einer Klappe, die mit dem gleichen Material bestückt ist wie der Verschluss des Nistplatzes. Aus Draht und Pappe seien die Lieblingsblumen der jeweiligen Wildbiene am Kasten befestigt und die Wildbiene selbst sei detailgetreu aus verschiedenen Materialien selbst hergestellt worden.

„Als ob das nicht schon genug wäre, haben die Kinder mithilfe ihrer Erzieherinnen noch kleine Trickfilme selbst gedreht“, heißt es in dem Brief weiter. „Wir sind restlos begeistert, was diese sehr jungen Kinder geschaffen haben.“ Jeder, der das Guglochmuseum sieht, merke, wie viel Liebe und Herzblut die Kinder hineingesteckt und wie viele Gedanken sie sich über ihre Wildbienen gemacht hätten.

Der beigelegten schriftlichen Dokumentation lasse sich entnehmen, dass sich die Kinder sehr lange mit ihrer Wildbienenart beschäftigten, die sie schon vorher ganz genau beobachtet haben. „Manfred Mistkäfer fühlt sich geehrt, dass er das Guglochmuseum ansehen durfte und findet, dass sich die Kinder diesen ersten Platz total verdient haben.“