Kinder freuen sich über Panzer-Schau

7,93 Meter lang, 2,99 Meter breit und 34 Tonnen schwer: Das gepanzerte Transport-Fahrzeug, der GTK Boxer, machte Dienstagnachmittag in Merklingen Halt und sprengte direkt einen Gullideckel. Der gab unter der Last des parkenden Fahrzeuges nach und brach.

Das Kraftfahrausbildungszentrum Simulator mit Sitz in der Rommel-Kaserne in Dornstadt zeigt das Gefährt zwischen Rathaus und Altem Schulhaus den interessierten Besuchern. „Ich lade ein, damit die Merklinger sehen, womit wir im Ort unterwegs sind“, sagt Gerold Huber. Der Hauptmann ist der Leiter des Kraftfahrausbildungszentrums. Insgesamt gibt es laut Huber fünf Fahrstrecken im Umkreis von 40 Kilometern um die Kaserne, die immer wieder auch als Fahrschul-Terrain genutzt werden. Eine Station davon ist Merklingen.

Schulungen auch für Kitas

„Wir machen öfters solche Öffentlichkeitsveranstaltungen“, zeigt der Hauptmann auf. Das Ziel der Bundeswehr dabei: „Wenn wir mit dem Fahrzeug unterwegs sind, dann sollte die Bevölkerung auch wissen, was los ist und wie man sich verhalten kann.“ Dementsprechend würden beispielsweise auch Schulungen für Kindergärten angeboten. Erst kürzlich gab es, so erzählt Gerold Huber weiter, eine gemeinsame Bergungsübung mit der Freiwilligen Feuerwehr Geislingen. Auch das sei wichtig – falls die Bundeswehr selbst einmal in Not gerate und Hilfe benötige.

In Merklingen herrscht viel Trubel um den Boxer. Vor allem die Kinder sind interessiert, schlüpfen durch die hintere Öffnung in das Transport-Fahrzeug hinein und probieren alles aus. Wo sitzt eigentlich der Fahrer und wo kann man raus schauen? Wie oft muss das gepanzerte Kraftfahrzeug betankt werden? Die Soldaten geben Auskunft und zeigen ihren Arbeitsplatz.

„Das ist eine schöne Möglichkeit in der Ferienzeit und man sieht, dass das Interesse durchaus da ist“, meint der Merklinger Bürgermeister Sven Kneipp (parteilos), zieht den Kopf ein und wagt selbst mal einen Blick in das Innere.