Kinder dribbeln mit Basketballprofi

Wenn große Namen aus dem Sport in den eigenen Ort kommen, ist das für Kinder immer ein Highlight. So geschehen am Mittwoch in Steinhausen an der Rottum. Zu Besuch war Björn Rohwer, Center bei den Erstligabasketballern von Ratiopharm Ulm, als Teil des Projekts BBU’01 minioffensive. Hierfür wurde der 22-jährige BBL-Profi (Basketball-Bundesliga) von Petra Bieringer von BBU’01 begleitet, um die rund 40 Kinder aus der dritten und vierten Klasse der Grundschule Steinhausen an der Rottum ein wenig fitter zu machen.

Zu Beginn wurden viele koordinative Übungen zum Ballhandling, also dem richtigen Umgang mit dem Ball, gemacht. Die erwiesen sich als schwieriger als gedacht, dennoch hatten die Schüler allesamt einen Riesenspaß unter der Anleitung von Björn Rohwer. Begeisterung machte sich breit, als der Profi den „Basketball-Spiderman“ vollführte, eine Übung, bei dem der Ball zwischen den Beinen gedribbelt wird, während man seine Hände abwechselnd vor und hinter den Körper bringt.

Sport ist auch Kopfsache

Von der Aktion erfahren hat Sportlehrerin Christiane Rauh auf einer Sportlehrerfachtagung. „Als ich nach Hause kam, habe ich mich direkt an den Rechner gesetzt, um uns anzumelden“, erklärt sie, während den Kindern ein kleiner Schockmoment bevorsteht. „Der Kopf muss immer mit dabei sein“, sagt Petra Bieringer zu ihnen, „und deshalb machen wir jetzt Mathe!“ Ein lautes Stöhnen durchfährt die Halle. Es werden Punktzahlen vergeben für die Platzierungen in Wettrennen, während mit dem Ball gedribbelt wird. Diese Punktzahlen müssen im Kopf behalten werden. Mit lauten Anfeuerungen peitschen die Kinder ihre jeweilige Gruppe nach vorn. Am Ende gibt es großes Lob von Petra Bieringer: „Ihr seid die erste Gruppe seit langem, bei der die Punktzahlen wieder stimmen.“ Auch im Sport müsse man den Kopf immer dabei haben.

Im Anschluss wird der „Dribbelkönig“ ermittelt. Hierbei sollen die Kinder mit dem eigenen Ball dribbeln und den anderen den Ball wegschlagen. Dabei muss natürlich auf den eigenen Ball geachtet werden, denn wer seinen Ball verliert, ist raus und muss fünf Liegestüze machen. Dribbelkönig Elias und Dribbelkönigin Alessia waren bei dieser Übung die strahlenden Sieger. Am Ende des Trainings musste auch Björn Rohwer noch einmal sein Können unter Beweis stellen und aus verschiedenen Distanzen auf den Korb werfen. Erst an der Mittellinie konnte der gebürtige Schleswig-Holsteiner keinen seiner drei Versuche mehr im Korb unterbringen.

Für die Kinder das Größte

„Wie groß bist du?“, lautete die erste Frage, die in der abschließenden Fragerunden von den Kindern gestellt wurde. Wie viel 2,12 Meter tatsächlich sind, wurde ihnen aber erst klar, als der kleine Carlo sich neben den Profi stellte und ihm nicht einmal bis zum Bauchnabel reichte. Dass der Größte der Ulmer in ihre Halle kam, war für die Kinder ein Highlight. Ähnlich verhielt es sich mit der Schuhgröße. Neben Tabeas Größe 33 sahen Rohwers 50,5 aus wie ein Boot. Natürlich bekamen alle Kinder am Ende noch ein Autogramm und ein paar Ulmer Merchandise-Artikel. Zudem wurde die gesamte Gruppe zu einem Abschlussfest der BBU ’01 minioffensive auf dem Neu-Ulmer Wiley-Gelände im Juli eingeladen. „Hier ist die Welt noch in Ordnung“, sagte Bieringer, bevor die Rückreise aus der kleinen Gemeinde antraten. Auch Rohwer stellt fest: „Das war eine der besten Gruppen.“ Aber vor allem für die Kinder war diese außergewöhnliche Sportstunde sicher ein tolles Erlebnis.