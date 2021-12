Kinder der St. Lukas-Klinik freuen sich über neue Spielgeräte

Auch in diesem Jahr hat die Stiftung Liebenau eine Weihnachtsspende in Höhe von 5000 Euro von der Firma F. K. Systembau aus Münsingen erhalten. Die beiden Geschäftsführer Frank Bechle und Ewald Schmauder, überreichten den symbolischen Spendenscheck an Markus Nachbaur, Vorstand der Stiftung Liebenau und Alexander Blassmann, Bauabteilung der Stiftung Liebenau. „Es ist wirklich schön, dass Sie gerade in diesen besonderen Zeiten an uns denken. Mit der Spende können wir den Patientinnen und Patienten unserer Kinder- und Jugendpsychiatrie in der St. Lukas-Klinik einen Herzenswunsch erfüllen“, wird Markus Nachbaur zitiert. Zwar gebe es dort einen großzügig angelegten Garten, der eine willkommene Abwechslung im Stationsalltag bietet. Nahezu täglich entbrenne jedoch ein Wettkampf um die vorhandenen Dreiräder und Kettcars. Entsprechend hoch sei auch die Abnutzung der Geräte. „Dank Ihrer Spende können wir nun neue Fahrzeuge anschaffen und vorhandene wieder reparieren“, so Nachbaur. „Es freut uns, dass wir mit unserer Spende direkt in der Region positiv wirken können“, so Frank Bechle, Geschäftsführer von F. K. Systembau. Seit einigen Jahren verzichtet das Münsinger Unternehmen ganz bewusst auf Weihnachtsgeschenke für Kundinnen und Kunden und spendet stattdessen für soziale Zwecke. Foto: Stiftung Liebenau