Kinder bringen Däumelinchen auf die Bühne

Isny (sz) - Zahlreiche Eltern fieberten mit den Kindern aus vier Isnyer Kindergärten mit, als sie am Samstag in die Kostüme von Fröschen, Vögeln, Käfern, Mäusen, Maulwurf und Däumelinchen schlüpften. Mit viel Liebe und klarer künstlerischer Diktion hatte Elsa Kodeda die Kinder in einem viertägigen Workshop behutsam in die Welt dieses Andersen-Märchens eingeführt und die krönende Aufführung inszeniert. Hans-Christian Hauser und sechs internationale Musiker stimulierten das bunte Schauspiel mit musikalischen Abschnitten aus dem Programm der sonntäglichen Mittagsmusik, und die Kinder fanden sich mit Inbrunst in ihre Rollen. Diese Aufführung zählte zum Programm „Zur Bühne des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Hiermit soll die Begegnung der Kinder mit der Welt des Theaters und der klassischen Musik gefördert werden.