Kinder bekamen zu Weihnachten einen Wunsch erfüllt

Die Bürgerstiftung Laichinger Alb hat zum neunten Mal in Kooperation mit der Stadt Laichingen und den Gemeinden Merklingen und Nellingen die Wunschsterneaktion für Kinder organisiert.

Ab 19. November schmückten in den Räumen der Volksbank Laichinger Alb 130 Wunschsterne - 100 in Laichingen, 18 in Merklingen und 12 in Nellingen die aufgestellten Weihnachtsbäume. Interessierte Spender konnten einen für sie passenden Wunsch auswählen. Klassische Gesellschaftsspiele, Puppen, ferngesteuerte Autos und Roboter, Bausteine, Elektronik, Puzzles, aber auch Bekleidung waren von den Kindern gefragt.

Mitte Dezember waren alle Päckchen da

Sehr erfreulich war, dass alle Wunschsterne einen Spender, eine Spenderin gefunden haben. Bis Mitte Dezember wurden hübsch verpackte Päckchen für alle Wunschsterne angeliefert.

Zwei Teams waren wenige Tage vor Weihnachten in Laichingen und in den Stadtteilen unterwegs, um die weihnachtlich geschmückten Päckchen mit den Weihnachtswünschen der Bürgerstiftung und der Stadt Laichingen den Familien zu überbringen. Die Gemeinden Merklingen und Nellingen übergeben die Wunschsternepäckchen in Eigenregie.

Die bestens organisierte Logistik für die Zustellung der Wunschpakete ermöglichte eine problemlose Auslieferung. Die „Weihnachtsboten“ wurden von den Familien sehr freundlich empfangen, manchmal auch mit Süßigkeiten oder mit einem selbstgemalten Bild beschenkt, immer aber mit herzlichen Weihnachtswünschen wieder verabschiedet.

Kindern war Aufregung anzumerken

Es war berührend zu sehen, mit welcher Spannung und Erwartung die Kinder ihre Päckchen in Empfang nahmen. Die Dankbarkeit der Eltern und besonders die Freude der Kinder haben die Weihnachtsboten berührt.

Die Bürgerstiftung Laichinger Alb dankt allen Spenderinnen und Spendern, den ehrenamtlichen „mobilen Weihnachtsboten“, dem Fahrer des OKV und der Familie Mangold sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung Laichingen und der Gemeinden Merklingen und Nellingen für die hervorragende Zusammenarbeit.