Kinder-, Baby- und Kleiderbasare in Lindau

Ein neuer Strampler, Kinder- und Babykleidung, Spielsachen oder doch etwas neues zum Anziehen für die Großen? Wer mit Gebrauchtem fürs Kind Geld sparen will, ist auf den Kinderbasaren und Basaren der Region richtig. Hier gibt es eine Übersicht.

Lindau

Der Katholische Kindergarten Bethlehem veranstaltet am Samstag, 9. März, von 14 bis 16 Uhr im Pfarrzentrum St. Josef in Lindau einen Kinder- und Babybasar. Der Einlass für Schwangere ist ab 13.30 Uhr. Angeboten werden gut erhaltene Kinderkleidung und Spielzeuge sowie Kaffee und Kuchen. Die Tischgebühr beträgt acht Euro.

Wasserburg

In der Sumserhalle in Wasserburg findet am Samstag, 30. März, zwischen 9.30 und 12 Uhr der Kinderbasar statt.

Nonnenhorn

Im Stedi in Nonnenhorn findet am Sonntag, 24. März, zwischen 14 und 16 Uhr der Kinderbasar statt. Es werden gut erhaltene Kinderkleidung und Spielzeuge sowie Kaffee und Kuchen verkauft. Tischnummern werden ab Freitag, 8. März, ab 9 Uhr unter folgenden Nummern vergeben 0 83 82/26 05 590 oder 0 83 82/50 49 757. Die Tischgebühr beträgt zehn Euro.

Wangen

In der Sporthalle Haslach bei Wangen veranstaltet der Zwillings-Stammtisch am Samstag, 23. März, von 13.30 bis 15 Uhr einen Zwillingsbasar. Angeboten werden gut erhaltene Frühlings- und Sommerkleidung, Kinderwagen und Spielwaren. Plüschtiere und Einzelteile werden nicht angenommen. Annahme der Güter findet am 23. März, zwischen 8.30 und 10 Uhr statt. Die Annahmegebühr beträgt 2,50 Euro, zusätzlich werden 10% vom Umsatz einbehalten. Weitere Informationen und die Tischnummern erhalten sie unter folgenden Nummern 0 75 28/65 57 oder 01 51/61 02 33 47.

Oberreitnau

Der Narrenverein Schönauer Hexen organisiert am Sonntag, 24. März, zwischen 9 und 11 Uhr im Freizeitzentrum Oberreitnau einen Kinderbasar. Verkauft werden verschiedene Sommersportartikel, gut erhaltene Spielsachen, Schwangerschaftskleidung und maximal drei Paar Schuhe sowie Kaffee und Kuchen. Kuscheltiere und Unterwäsche werden nicht angenommen. Die Nummern werden immer zwischen 8 und 20 Uhr ab dem 25. März unter folgender Nummer vergeben 01 52/52 36 44 84.

Das Basarteam Oberreitnau veranstaltet am Sonntag, 17. März, einen Kleiderbasar für Erwachsene im Freizeitzentrum. Kundennummern werden ab Samstag, 2. März, ab 9 Uhr unter 08381/4139 vergeben.

Hergensweiler

Das Kinderbasar-Team Hergensweiler arrangiert am Samstag, 16. März, in der Leiblachhalle einen Kinder- und Jugendbasar. Zum Angebot stehen aktuelle Kinderbekleidung, Umstandsmode, Spielsachen aller Art und diverses Zubehör. Es werden höchstens 60 Teile angenommen sowie maximal zwei Paar Schuhe. Der Kostenbeitrag beträgt 2,50 Euro sowie 10% vom Verkaufserlös. Verkaufsnummern können mit Angabe von Namen, Adresse und Telefonnummer unter der E-Mail „kibahgw@yahoo.de“ angefordert werden.

Weißensberg

Der Kinder- und Jugendhilfeverein Weißensberg organisiert am Sonntag, 10. März, von 11 bis 13 Uhr in der Festhalle einen Kinderkleiderbasar. Einlass für schwangere Einkäuferinnen ist um 10.30 Uhr. Das Angebot umfasst gut erhaltene Frühjahr- und Sommerbekleidung bis Größe 176 sowie Spielsachen, verschiedenes Zubehör und Kaffee und Kuchen. Warenannahme erfolgt am Samstag, 9. März von 15 bis 17 Uhr.

Der Kinder- und Jugendhilfeverein Weißensberg veranstaltet am Sonntag, 31. März, von 11 bis 14 Uhr in der Festhalle einen Frauenkleiderbasar. Das Angebot umfasst gut erhaltene Früjahr- und Sommermode, Schuhe, Schmuck und Haushaltswaren. Die Warenannahme erfolgt am Samstag, 30. März von 15 bis 17 Uhr. Beim Basar gibt es auch Kaffee und Kuchen.

Sigmarszell

Das Basarteam von Schlachters kündigt zwei Basare an: Das sogenannte Mondschein-Shopping, also der Basar mit Erwachsenen-Kleidung, findet am Samstag, 23. März, im Haus des Gastes in Schlachters statt. Der Verkauf ist von 19.30 bis 22 Uhr geplant. Der Basar mit Kinder- und Jugendkleidung findet am Freitag, 29. März, von 17.30 bis 20 Uhr im Haus des Gastes in Schlachters statt.