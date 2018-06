Kinder aus Durchhausen singen und sammeln für Hilfsprojekte

bringen - Segen sein“, so lautet das Motto der Sternsingeraktion 2013. Einige Jungen und Mädchen aus Durchhausen haben sich nach dem Aussendungsgottesdienst in der Kirche zu den Heiligen Engeln auf den Weg gemacht, um Familien und Häuser zu besuchen. An die Türen schreiben sie den Segen Gottes 20*C+M+B+13 und sangen für Hilfsprojekte auf der ganzen Welt. Das Beispielland ist Tansania. Bei der Aussendungsfeier waren auch zwei Gäste aus Uganda anwesend. Jude Bujondo und seine Schwester Sarah sind für ein paar Tage in Deutschland bei Pfarrer Thomas Schmollinger zu Gast. Die Sternsinger freuten sich über die Unterstützung der Kinderhilfprojekte und waren zwei Tage lang unterwegs. Abschließend waren sie bei einem Familiengottesdienst noch einmal in der Kirche, um ihre Lieder zu singen. (pm) Foto: pm