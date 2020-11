Ein siebenjähriges Mädchen ist bei einem Unfall am Mittwoch verletzt worden.

Um 11.30 Uhr fuhr ein 58-Jähriger mit seinem Kleinlastwagen im verkehrsberuhigten Bereich von der Haller Straße in Richtung Kindergarten. Auf Höhe der dortigen Grundschule lief ein siebenjähriges Mädchen aus einem Grundstück heraus in Richtung Schule und hörte vermutlich das heranfahrende Elektrofahrzeug nicht. Als das Kind das Fahrzeug erkannte, stürzte es und kollidierte vermutlich mit dem Elektrofahrzeug. Das Kind wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.