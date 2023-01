Kind prallt mit Auto zusammen

Wangen (sz) - Am Busbahnhof in Wangen ist am Montagabend ein Kind beim Überqueren der Straße mit einem Pkw zusammengestoßen. Die 62 Jahre alte Jaguar-Fahrerin passierte einen wartenden Bus, als das Kind, das laut Polizei auf acht bis zehn Jahre alt geschätzt wird, hinter dem Bus auf die Straße trat und dort mit dem Jaguar zusammenstieß.

Nach der Kollision lief das Kind, das eine Wollmütze trug und dunklere Hautfarbe gehabt haben soll, zu einer Frau am Bahnhof und fuhr mit einem Bus davon. Ob es durch den Zusammenstoß verletzt wurde, ist nicht bekannt. Am Jaguar entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Personen, die Hinweise auf das unbekannte Kind geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden.