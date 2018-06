Kiew demonstriert Stärke - Putin: Ukraine am Rande eines Bürgerkriegs

Moskau (dpa) - Russland hat nach dem Beginn der Offensive gegen prorussische Separatisten in der Ostukraine vor einer gefährlichen Zuspitzung der Krise gewarnt. Die scharfe Eskalation des Konflikts habe das Land an den Rand eines Bürgerkrieges gebracht. Das sagte Präsident Wladimir Putin nach Kremlangaben in einem Telefonat mit Kanzlerin Angela Merkel. Auch in einem Gespräch mit UN-Generalsekretär Ban Ki Moon kritisierte Putin den zuvor gestarteten Einsatz ukrainischer Truppen. Moskau warnte vor einem Scheitern der für morgen geplanten Krisengespräche in Genf.