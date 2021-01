Kiesexport: Kreis-SPD fordert Kretschmann zum Handeln auf

Rudolf Bindig, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Ravensburger Kreistag, hat einen Brief an Ministerpräsident Winfried Kretschmann geschrieben. Es geht um das umstrittene Thema Kiesabbau im Altdorfer Wald, vor allem aber um den Export von Kies aus der Region ins benachbarte Ausland. Bindig wirft Kretschmann Untätigkeit vor und fordert, die Landesregierung müsse in Sachen Exportbeschränkung tätig werden.

Bindigs Vorstoß nimmt die zunehmende Kritik am Kiesexport in die Nachbarländer Österreich und Schweiz auf. Wie mehrfach berichtet, gehen jährlich gut eine Million Tonnen Kies aus der Region Bodensee-Oberschwaben über die Landesgrenzen. Für Österreich und die Schweiz ist der Import von Kies aus Süddeutschland attraktiv, weil dieser hier einerseits günstiger ist und es in den Ländern selbst beim Kiesabbau strengere Auflagen beziehungsweise Naturschutzabgaben gibt. Bürger und Politiker wehren sich zunehmend dagegen. Kritisiert wird die Ausbeutung der heimischen Natur zu Exportzwecken sowie der störende LKW-Verkehr durch die Kieslaster.

Kreistag hat Beschluss gefasst

Rudolf Bindig bezieht sich in seinem Schreiben auf den „virtuellen Besuch“ des Ministerpräsidenten im Landkreis Ravensburg im Dezember des vergangenen Jahres. Hierzu hatten sich politische Vertreter aus dem Landkreis in der Gemeindehalle in Berg eingefunden, Kretschmann war per Videokonferenz zugeschaltet. Auch Rudolf Bindig war als SDP-Fraktionsvorsitzender des Kreistags dabei.

Bindig hatte bei diesem Termin an den mehrheitlich gefassten Beschluss des Kreistags erinnert, die Landesregierung aufzurufen, sich mit der Problematik des Kiesexports zu befassen und eine Lösung zu finden, den Kiesexport zu reduzieren oder möglichst ganz einzustellen. Kretschmann hatte angekündigt, sich noch weiter ins Thema einzuarbeiten. An dieses Versprechen will Rudolf Bindig den Ministerpräsidenten jetzt erinnern. Er hat einen Brief an Winfried Kretschmann geschrieben.

Bindig fordert klare Position von Landesregierung

Er habe zu diesem Thema ausführlich in den Unterlagen des Landtags recherchiert, schreibt Bindig. Dabei sei er zu dem Schluss gekommen, dass die amtierende Landesregierung dazu bisher nur einige „Allerwelt-Weisheiten“ verbreitet habe – etwa derart, dass nach dem Außenwirtschaftsgesetz „der Rohstoffverkehr mit dem Ausland grundsätzlich frei“ sei und „dass Rohstoffe auch dorthin verkauft werden, wo der beste Preis erzielt wird.“ Das sei, so Bindig, ja gerade das Problem, dass die Schweiz und Vorarlberg den Rohstoffabbau mit Umwelt- und Rohstoffabgaben gezielt verteuern, um ihre Vorkommen zu schützen und für künftige Generationen aufzubewahren. Zu der wichtigen Frage, ob in Baden-Württemberg eine ähnliche Abgabe eingeführt werden könnte, habe die Landesregierung bisher nur angegeben, dass dies komplizierte Fragen aufwerfe und man deshalb dazu derzeit nichts sagen könne.

„Eine Frage des politischen Willens“

Nach Bindigs Auffassung lassen sich die bisherigen Äußerungen der amtierenden Landesregierung vereinfacht so ausdrücken: Wir kennen das Problem, wir reden ein bisschen darüber aber konkret unternehmen wir nichts, weil uns nichts einfällt, was wir machen könnten und außerdem sei es schwierig, überhaupt etwas zu machen; zudem wissen wir noch gar nicht, was wir wollen. Dies sei, so Bindig, ein Ausdruck von Politikverweigerung und Politikversagen. Das Ganze sei vor allem eine Frage des politischen Willens. Wenn der klare politische Wille bestehe, den Kiesexport zu begrenzen, gebe es auch eine Möglichkeit, eine Regelung zu finden.

Bindig fragt in seinem Schreiben an Kretschmann, ob die Landesregierung den politischen Willen habe, den Kiesexport zu reduzieren oder zu beenden. Er möchte außerdem wissen, ob die Landesregierung glaubt, durch Beratungen oder Entscheidungen in der Internationalen Bodenseekonferenz dies Ziel zu erreichen und wie dies ausgestaltet werden könnte. Des Weiteren solle angegeben werden, ob durch entsprechende Klauseln in den Pachtverträgen mit den Kiesabbauunternehmen eine Dämpfung oder Einstellung des Kiesexports angestrebt und erreicht werden könne. Auch nach der Haltung der Landesregierung zur Einführung einer Umwelt- oder Rohstoffabgabe wird gefragt.

Studie zu Export läuft

Das baden-württembergische Umweltministerium hatte wegen der zunehmenden Kritik am Kiesexport vergangenes Jahr eine Studie in Auftrag gegeben, die valide Daten über den Export in die Nachbarländer liefern soll. Ergebnisse werden diesen Herbst erwartet.