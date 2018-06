Kiesabbau soll in Langentrog weitergehen

Datiert vom 13. September 2012 ist jenes Schreiben der Deutschen Asphalt GmbH, das im Oberen Bezirk so ersehnt worden war. Sein Inhalt: „dass das Unternehmen die Asphaltmischanlage Langentrog nicht weiter betreiben wird und daher von einem immissionsschutzrechtlichen Verlängerungsantrag Abstand nimmt“. Was ist seither passiert – speziell in Sachen Kiesabbau? Das wollte die SZ vom Landkreis und von der Gemeinde wissen.

Die Rollenverteilung ist dabei klar: Genehmigungsbehörde ist das Landratsamt, die Gemeinde wird um eine Stellungnahme gebeten, die in die Beurteilung auf Kreisebene einfließt.

Spannend die Frage: Wird der Kiesabbau weiter verfolgt? Hierfür liege im Landratsamt ein Antrag zweier Firmen vor, bestätigt Nadine Larisch auf Anfrage der Schwäbischen Zeitung. Da der aber erst Ende Dezember eingegangen sei, werde er im nächsten Schritt vom Amt für Wasser und Bodenschutz geprüft.

Wie bei allen Außenbereichsvorhaben kommt der jeweiligen Gemeinde die Möglichkeit zu, eine Stellungnahme abzugeben. Das war auch im Vorjahr so, als noch die Fortführung des Asphaltmischens im Raum stand. Damals schon hatte sich Bürgermeister Andreas Schmid gegenüber einem neuerlichen Antrag auf Kiesabbau aufgeschlossen gezeigt: Ein solcher „dürfte aus meiner Sicht nicht für Diskussionen sorgen“, verwies er im Herbst auf die „ökologische Ressourcenlogik“, konkret: „Ressourcen, die wir haben, müssen sinnvoll genutzt werden.“

Wie lange dies gehen soll, darüber wird zu sprechen sein – wobei Andreas Schmid im Herbst als seinen „Wunsch“ die im Raum stehenden drei Jahre nannte (und erhoffte, dass in diesem Rahmen dem Gemeinderat und der Öffentlichkeit auch die Rekultivierung vorgestellt werde).

Eine Argumentation, die der Schultes auch jetzt auf Anfrage der SZ bestätigt. „Ich bin ein Verfechter dessen, dass ein ökonomischer Ressourcenabbau richtig ist“, sagt er und will diese Zustimmung mit dem Blick auf einen Endpunkt für Kiesabbau und Rekultivierung verknüpft wissen: „Wir sollten den Zeitraum so nah als möglich fassen“, so Schmids Ausblick.

Zum Zeitfenster gibt es von Nadine Larisch mit Bezug auf den Antrag der Firma eine Auskunft: „Die Rekultivierung soll bis in sieben Jahren abgeschlossen sein“, gibt sie wieder.

Und dann? Eine konkrete Planung kann natürlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorliegen, wohl aber gibt es Gedankenspiele. „Es ist weder Wohnbau noch Gewerbe angedacht“, erklärt Andreas Schmid.

Im Visier ist vielmehr ein „enger Naturbezug“ (Schmid) – etwa, dass sich ein Großteil des Areals der Natur zurück geben ließe und zudem an landwirtschaftliche Flächen gedacht sei. Oder auch an eine Sonderfläche, die sich dann auch um das Erleben von Natur drehen könnte. Auch die Zeit nach dem Kiesabbau verspricht also ereignisreich zu werden...