Kicken statt Konsole: Kinder des Feriendorfs trainieren mit Profi Skela

Argenbühl – Gegen den RC Strasbourg hat Eintracht Frankfurt am Donnerstagabend gespielt. Ervin Skela, aktuell Markenbotschafter der Eintracht und ehemaliger Bundesligaspieler war pünktlich um 20.30 Uhr zum Anpfiff in Frankfurt. Bis in den Nachmittag hinein stand allerdings noch auf dem Kunstrasenplatz am Panoramabad in Eglofs. Für den Verein „Aktion Fußballtag“ trainiert er mit den Kindern des Feriendorfs.

„Tolles Ambiente“

„Ganz tolles Ambiente. Hier könnte man öfter was machen.“, sagt Ervin Skela als er auf den Platz kommt. Dabei hing über Eglofs am Donnerstag ein Grau in Grau aus Wolken – Bergsicht nur zu erahnen. Trotzdem scheint es dem Ex-Profi zu gefallen. Dann legt er los und ruft die Kinder zusammen, die mit ihm vom Feriendorf zum Platz gelaufen sind. Denn: Skela ist nicht wegen des Panoramas ins Allgäu gekommen.

Der Verein „Aktion Fußballtag“ organisiert nach eigenen Angaben 80 solcher Fußballtage im Jahr für insgesamt 5000 Kinder. Immer mit unterschiedlichen, aber häufig bekannten Trainern.

Respekt, Akzeptanz und Gemeinschaft

Am Mittwoch sei man mit Ervin Skela noch in Schramberg im Schwarzwald gewesen, erzählt Jo Eller vom Verein. Für die Kinder sei all das kostenlos. „Unser Ziel ist es einfach, die Kids weg von der Konsole zu bekommen.“ Dabei komme es auch darauf an, wo man einen Fußballtag ausrichte: „An Brennpunktschulen in Großstädten ist 90 Prozent von dem, was wir tun, Integrationsarbeit. Das ist wichtig.“

Auch Ervin Skela findet: „Es geht um Respekt, Akzeptanz und Gemeinschaft.“ Das was man so oft vermisse. Dazu kamen ein paar Tipps und Tricks zum Kicken. Und wie gefällt den Kindern der Fußballtag? „Einfach cool“ oder „Macht brutal Spaß“ sagen sie zum Training mit dem ehemaligen Profi in Eglofs.