Kißlegger Räte ringen ums Lindenbergele

Drei Stunden lang haben die Kißlegger Gemeinderäte am Mittwoch in ihrer Sitzung getagt. Unter anderem ging es um die aktuelle Haushaltslage und die Ergebnisse der Bürgerbefragung „Gut Älterwerden in Kißlegg“ (Berichte folgen). Eine leidenschaftliche Diskussion brandete allerdings erst gegen Ende der Sitzung auf. Das Thema: Eine geplante Bepflanzung zwischen dem Lindenbergele und der Grundschule. Am Ende gab es dazu viele Wortmeldungen und keinen Beschluss.

„Sie wissen, dass wir im Winter einige Kastanien fällen mussten“, führte Bürgermeister Dieter Krattenmacher in das Thema ein. Nun soll der Weg hin zu Schule und Festhalle wieder bepflanzt werden. Wieder sollen es Kastanien sein. Geht es nach dem Rathaus-Chef, so werden die Kastanien nicht an beliebigen oder etwa den bisherigen Stellen gesetzt, sondern in Form einer Allee. Diese soll eine „städteplanerische Achse“ markieren. Aus der Vogelperspektive sei deutlich zu erkennen, sagte Krattenmacher, dass sich diese Achse von der katholischen Pfarrkirche aus über die Herrenstraße, vorbei am Lindenbergele, einmal über den Schulhof zieht und schließlich in der Franz-Speht-Straße weiter geht.

Experte: Es gibt robustere Sorten

Der Diskussion um die Kastanien-Allee vorweg nahm Krattenmacher: „Die Linde bleibt selbstverständlich stehen. Das ist das wichtigste.“ Monika Dobler (SPD) ist aufgefallen, dass die Blätter der alten Kastanienbäume sich zum Schluss schon im Sommer braun gefärbt haben. „Wollen wir wirklich wieder auf Kastanien setzen, wenn die so anfällig sind?“ Ein Experte versicherte, dass es auch robustere Sorten gibt.

Für den Rathaus-Chef ist klar, welche Baumart es werden soll. „Ich habe Briefe von den Kindern bekommen. Sie wünschen sich wieder Kastanien. Und dann machen wir das auch.“ Außerdem sei der Platz zwischen der Linde und der Schule früher der Festplatz gewesen und daran können Kastanienbäume erinnern, weil man sie vielerorts an Festplätzen oder Biergärten finde.

Kastanien sammeln zu können sei für Kinder wie für ältere Menschen „ganz wichtig“, wusste Gemeinderätin Daniela Frick (CDU). Sie störte sich aber an der Pflanzanordnung in Form einer Allee entlang des Weges: „Die Beschattung für den Bolzplatz und den Spielplatz wird durch eine Allee nördlich davon nicht besser.“

In der vergangenen Zeit „viel Grün und viel Flair“ weggenommen

Fricks Fraktionskollege Wolfgang Schuwerk fand die gedachte Achse, „die es da seit sechtsenhundertirgendwas oder seit wann auch immer geben soll, ein bisschen weit hergeholt“. Er meint: „Abgesehen davon, dass sie offensichtlich einen Knick hat, erkennt man sie allerhöchstens und mit viel Fantasie vielleicht aus dem Flugzeug aber sicher nicht, wenn man in der Herrenstraße steht.“

An die bevorstehende Umgestaltung hin zu einer barrierefreien Bushaltestelle und weiteren Vorhaben rund um das Lindenbergele erinnerte Hubert Braun (GOL/ELK). Bei einem Hausbau kümmere man sich schließlich auch erst um das Haus und dann um den Garten. Deshalb sei jetzt schon Bäume zu pflanzen zu früh.

Jacob Frey hingegen zeigte sich begeistert. „Bei Bäumepflanzen haben sie mich immer auf ihrer Seite und im Ortskern sowieso“, sicherte Frey dem Bürgermeister zu. Letzterer sagte es sei Zeit, die Bäume zu pflanzen, denn „fertig wird dieser Bereich nie sein“. Man habe dort 1912 das schönste Schulhaus des Allgäus gebaut und seitdem haben sich die Anforderungen an Schule, Platz, Halle und Kindergarten stets verändert.

„Außerdem widerspreche ich Herrn Schuwerk: Wenn Achsen in Kißlegg da sind, dann müssen wir sie betonen. Mit den Bäumen hauen wir einen Pflock rein und sagen, ,hier läuft die Achse und an der wird sich orientiert’.“

Die Gemeinde habe in dem Areal in der vergangenen Zeit „viel Grün und viel Flair“ weggenommen, gab Krattenmacher zu. „Wenn wir diesen Herbst nicht pflanzen, pflanzen wir nie.“ Ein Beschluss sei nicht nötig. Denn: „Wir werden uns in den nächsten Sitzungen noch intensiver mit dem Areal beschäftigen.“