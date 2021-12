KGW unterstützt den Weihnachtstrucker

Die fortschreitende Digitalisierung macht es möglich: Auch in der Pandemie, in welcher Abstand gefordert und größere Versammlungen nicht möglich sind, ist es der SMV des Kopernikus-Gymnasiums Wasseralfingen (KGW) bgelungen, binnen kurzer Zeit alle Schülerinnen und Schüler in die „Weihnachtstrucker“-Hilfsaktion der Johanniter einzubinden. Per Schulmessenger wurden sie über die Aktion informiert und die Packliste mit den gewünschten Artikeln versandt. Auch in den Klassen funktionierte die Organisation so gut wie reibungslos und so konnte ein ganzer Transporter mit Paketen beladen werden. Die Schülerinnen und Schüler des KGW freuten sich, auf diese Weise ihren Beitrag zu einem schönen Weihnachtsfest für andere leisten zu können, da pandemiebedingt die sonstigen weihnachtlichen Aktivitäten wie das traditionelle KGW-Adventskonzert ausfallen müssen.