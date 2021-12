KGW beim Jugendmedientag der ARD

Die Klasse 8a des Kopernikus-Gymnasiums Wasseralfingen (KGW) hat am ARD-Jugendmedientag teilgenommen. An diesem Tag fanden bundesweit zahlreiche Workshops zum Thema neue Medien statt. Klassenlehrer Thomas Baur hat für die Schülerinnen und Schüler der Klasse 8a einen zweistündigen Online-Workshop zum Thema „Netzkultur“ ausgewählt.

Geleitet wurde der Workshop von Evelyn Miksch, Social-Media-Managerin beim MDR Wissen. Dabei wechselte die Expertin zwischen Informationsvortrag, Diskussion und interaktiven Aktionen wie Umfragen, an denen die Schülerinnen und Schüler per Smartphone und QR-Code teilnehmen konnten. So fand ein Austausch mit mehreren achten und neunten Klassen aus ganz Deutschland statt.

Während der zwei Stunden wurden Erfahrungen über Hate Speach (Hassreden) ausgetauscht und besprochen, wie Jugendlichen darauf reagieren können. In einem weiteren Punkt mussten die Schülerinnen und Schüler herausfinden, welche Nachrichten, die ihnen vorgelegt wurden, wahr sind und welche manipuliert wurden. Hierfür wurden Kriterien genannt, die den Schülerinnen und Schüler dabei helfen sollten, „gefakte“ Nachrichten zu erkennen.

Zwischendurch war es auch für die Moderatorin der ARD während der Videokonferenz eine Herausforderung ,mit schwierigen Chatkommentaren von Schülerinnen und Schüler, die als Einzelpersonen teilnahmen, umzugehen. Sie konnte aber hier auch zeigen, wie man souverän in solchen Situationen reagieren kann.