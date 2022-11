KG Dewangen/Fachsenfeld: Klare Niederlage im Spitzenduell

Weilimdorf (an) - Im Spitzenduell gegen die SG Weilimdorf hatte die KG vier Ausfälle zu verbuchen diese man trotz Umstellung nicht wettmachen konnte und eine klare 8:26-Niederlage bei der SG Weilimdorf einstecken musste. Nach einer souveränen Mannschaftsleistung gegen des SV Ebersbach hat man im KG-Lager noch mit einem knappen Sieg gegen die SG Weilimdorf gerechnet, trafen dann aber unter der Woche die Hiobsbotschaften fast täglich ein und ließen die Hoffnungen auf einen Sieg von Tag zu Tag schwinden. Mit einem Sieg wäre man der SG Weilimdorf vier Kampftage vor Saisonende mit vier Punkten davongezogen und hätte einen großen Schritt Richtung Meisterschaft gemacht. So steht man jetzt punktgleich mit 21:3 gemeinsam an der Tabellenspitze. Jetzt gilt es bei der KG den Fokus auf die kommenden Kämpfe zu richten und auf eine schnelle Genesung der ausgefallenen Sportler zu hoffen, da am kommenden Wochenende der Derby-Kracher gegen den AC Röhlingen zu Hause ansteht.

57kg gr.-röm: Der für die KG ringende Obaidullah Besmelle kommt immer besser zurecht im für ihn stilartfremden griechich-römischen Stil. Der Ungare Balazs Racz hatte an diesen Abend nicht den Hauch einer Chance und musste sich nach knappen vier Minuten und klarem Rückstand von Besmella auf die Schultern legen lassen. 0:4

130kg Freistil: Gegen den aktuellen deutschen Vizemeister im Schwergewicht hatte es Max Knobel zu tun. Sehr gut eingestellt ging Max Knobel auf die Matte und konnte gegen den Favoriten aus Weilimdorf leicht in Führung gehen. In der zweiten Halbzeit kam Rohleder dann ein weinig stärker auf und ging seinerseits knapp in Führung. Am Ende rettete der Gong Rohleder seinen knappen 3:2-Sieg. 1:4

61kg Freistil: Lorenz Sturm kämpfte am Anfang noch sehr gut mit gegen den Weilimdorfer Kabal, musste sich aber dann kurz vor der Pause dennoch mit 0:15 Punkten geschlagen geben. 5:4

98kg gr.-röm: Holger Fingerle hatte es mit dem starken Kim Werkle von der SG Weilimdorf zu tun. Werkle gelang es immer wieder seine Techniken im Stand und am Boden gegen Fingerle durchzubringen und gewann auch klar nach Punkten. 8:4

66Kg gr.-röm: Nikola Markovic von der KG Dewangen/Fachsenfeld rang diese Woche eine Gewichtsklasse höher als gewohnt. Sein Weilimdorfer Gegner Felix Bohn konnte gegen Markovic seine Gewichtsvorteile ausspielen und besiegte den KG-Ringer mit 7:1 Punkten. 10:4

86kg Freistil: Den Ausfall von André Winkler konnte im KG-Lager leider nicht kompensiert werden und somit musste man die vollen Punkte dem Weilimdorfer Caba Vida überlassen. 14:4

71kg Freistil: Rohullah Tajik sprang an diesem Abend für den verhinderten Karoly Kiss ein. Gegen den diesjährigen dritten Deutschen Juniorenmeister Paul Laible rang er bis kurz vor Schluss sehr gut mit, ehe er sich durch eine Unachtsamkeit Sekunden vor dem Schlussgong noch schultern lassen musste. 18:4

80kg gr.-röm: Yannick Kraus hatte es an diesem Abend gegen den fast 10kg schwereren Alexej Nagorniy zu tun.Der Weilimdorfer Nagorniy spielte immer wieder seine körperliche Vorteile gegenüber Kraus aus und gewann am Ende klar mit 16:0 Punkten. 22:4

75kg gr.-röm: Dragan Markovic von der KG verletzte sich gleich bei seiner ersten Aktion gegen Lukas Laible und musste aufgeben. 26:4

75kg Freistil: Baba-Jan Ahmadi von der KG Dewangen/Fachsenfeld hatte mit Alexander Jakob von Weilimdorf mehr Mühe als erwartet. Jakob kämpfte alle Situationen voll aus und machte es dem KG-Ringer Ahmadi nicht ganz einfach. Nach knappen vier Minuten war es aber dann um Jakob geschehen und Ahmadi hatte seinen Überlegenheitssieg in der Tasche. 26:8