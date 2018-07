Kfz-Haftpflicht: Bremen ist günstigste Großstadt

Berlin (dpa/tmn) - Autofahrer in Bremen fahren auch im kommenden Jahr günstig. In der Regionalstatistik zur Kfz-Haftpflichtversicherung liegt die Hansestadt im Vergleich der 15 größten deutschen Städte auf dem ersten Platz.

Die Bremer fahren demnach auch 2012 in der Regionalklasse 3. Sie liegen damit vor den zweitplatzierten Hannoveranern, die in der Regionalstufe 7 liegen. Auf Platz drei liegt Stuttgart, gefolgt von Leipzig, Dresden, Duisburg und Dortmund (jeweils Regionalstufe 9). Die Statistik wird vom Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) erstellt.

Die Städte Düsseldorf, Köln und Frankfurt am Main wurden jeweils in die Regionalstufe 10 gruppiert. Teurer ist es der Statistik zufolge für Autofahrer in München, Essen, Hamburg, Nürnberg und Berlin. Diese Städte liegen in der Regionalklasse 12.

Die jährliche Statistik des GDV dient den Versicherungsunternehmen, um die Beiträge für die Autoversicherung zu berechnen. Je niedriger die Einstufung in der Versicherungsklasse, desto günstiger ist die Versicherung.

Statistik des GDV