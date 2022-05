Kevin Wiest will Neuauszählung und legt Widerspruch gegen OB-Wahlergebnis ein

Jetzt also doch: Kevin Wiest, der bei der OB-Wahl in Laupheim mit sieben Stimmen weniger verloren hat, will das Ergebnis so nicht hinnehmen. Er legt Widerspruch ein, mit dem Ziel, die Stimmen neu auszählen zu lassen.

In der Pressemitteilung, die Wiest am Montagnachmittag herausgab, heißt es: "Aufgrund dieses äußerst knappen Wahlergebnisses und der bestehenden Ungereimtheiten während der Auszählung der Stimmen wurden bereits vor amtlicher Feststellung des Wahlergebnisses entsprechende Anträge auf Neuauszählung gestellt."

Entgegen der Aussage von Eva-Britta Wind, dass für eine Neuauszählung eine rechtliche Grundlage vorliegen müsse, heißt es in der Pressemitteilung, dass dies nicht der Fall sei - bereits die "Befugnis zur Feststellung des Wahlergebnisses beinhaltet das Recht, eine Nachprüfung anzuordnen". Die Anwälte von Wiest betonen außerdem, dass lediglich eine Neuauszählung angestrebt werde, nicht eine Wiederholung der Wahl.

Um den Widerspruch gegen die Feststellung des Wahlergebnisses einlegen zu können, braucht er Unterschriften seiner Unterstützer. Die hat er laut eigener Aussage bereits gesammelt - mehr als 850 Menschen hätten demnach unterschrieben.

