Kettenacker steht im Viertelfinale

SG KFH – FC Laiz I 3:2 (0:2) – Tore: 0:1 Bauschatz (20.), 0:2 Lau (23.), 1:2 A. Steinhart (70.), 2:2 A. Steinhart (85.), 3:2 Dietrich (89.) - Zuschauer 150 -Pokalspiele haben bekanntlich eigenen Gesetze. So auch das Spiel gegen den Bezirksligisten FC Laiz, das am Donnerstagabend unter Flutlicht in Kettenacker ausgetragen wurde. Die rund 150 Zuschauer brauchten an diesem herrlichem Spätsommerabend ihr Kommen nicht bereuen. Die erste Torchance hatte Michi Heißel nach 15. Spielminuten, doch sein Kopfball landete am Pfosten. Dann kamen die Gäste immer besser ins Spiel und sorgten mit zwei Toren innerhalb von zwei Minuten für klare Verhältnisse. Doch in der zweiten Spielhälfte wuchs die Puchta-Elf buchstäblich über sich hinaus, aber es dauerte bis zur 70. Minute, bis der Anschlusstreffer durch Armin Steinhart fiel. Kurz davor musste der gut leitende Schiedsrichter verletzungsbedingt das Spielfeld verlassen und Wolfgang Waldert, der vorher schon das Jugendspiel gepfiffen hat, übernahm die Spielleitung. Der Druck auf das Laizer Tor wurde immer größer und fünf Minuten vor Spielschluss erzielte wiederrum Armin Steinhart den Ausgleichstreffer. Alles rechnete schon mit einer Verlängerung, doch Bernd Dietrich erlöste die Heimelf und die KFH-Zuschauer in der letzten Spielminute mit einem herrlichen Tor. Somit steht man in der 4. Pokalrunde und wird am Donnerstag, den 3. Oktober wohl wieder ein Heimspiel austragen. Der Gegner steht allerdings noch nicht fest.