Kerzen-Konzert mit Peter Pux

Ravensburg (sz) - Der Ravensburger Sänger und Songwriter Peter Pux (Foto: Veranstalter) präsentiert erstmalig ein eigenes Benefizkonzert in der Jodokskirche am Sonntag, 11. Dezember, um 18 Uhr unter der Reihe Kerzen-Konzerte. In kleiner und akustischer Besetzung möchte die Band um Peter Pux Besuchern einen Moment der Auszeit, der Gedankenpause und der Musik während der Adventszeit ermöglichen. Eingeladen sind Kinder, Jugendliche und Erwachsene – das Konzert soll ein Erlebnis für alle Menschen sein. Die Songs des Künstlers wurden dafür gemeinsam mit seiner Band in ein ruhiges, akustisches Gewand gekleidet und laden zum Träumen, Durchatmen und Genießen ein, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Der Eintritt basiert auf Spendenbasis, der regionalen und sozialen Projekten zugutekommt.