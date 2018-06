Kerry hält Israels Truppen am Jordan langfristig für entbehrlich

Davos (dpa) - Die Sicherheit Israels kann nach Ansicht der USA langfristig auch ohne israelische Truppen an der Ostgrenze eines angestrebten Palästinenserstaates garantiert werden. Die Palästinenser wollten, dass ihr Gebiet am Ende frei von israelischen Truppen ist und dass die Besatzung endet, sagte US-Außenminister John Kerry beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Aber die Israelis würden zu Recht nicht abziehen, wenn unsicher sei, ob sich das Westjordanland in einen zweiten Gazastreifen verwandele, fügte er hinzu.