Mit einem großen Festwochenende hat der Obst- und Gartenbauverein Kerkingen sein Doppeljubiläum begangen. Ein Preisschafkopfturnier, Live-Fußball und ein bunter Abend haben die Besucher über das Wochenende in die Festzelte gelockt.

1978 gegründet, wuchs die Zahl der Mitglieder schon im ersten Jahr auf 78 an. 1998 machte man sich mit der Einweihung des mit 53 Ar größten Lehrgartens im Ostalbkreis ein Geschenk zum 20-jährigen Jubiläum. Mit der Gründung einer der ersten Jugendgruppen innerhalb der Obst- und Gartenbauvereine stellte der Verein schon früh die Weichen für eine erfolgreiche Nachwuchsarbeit. „Durch die Jugendgruppe und unsere Familienmitgliedschaft konnten wir nochmals Mitglieder gewinnen und aktiv an den Verein binden“, freut sich Manfred Uhl, seit 1993 Vorsitzender des Vereins.

Wissen, Tipps und Anregungen für Gartenliebhaber

Angesichts der zahlreichen Besucher am Festwochenende zeigte sich, dass der Verein seinen Platz bei der Bevölkerung gefunden hat. Und das, obwohl der Himmel regelmäßig seine Schleusen öffnete. „Die Gartenfreunde sind eben nicht aus Zucker“, so ein Besucher, der trotz des Regens an der Führung durch den Lehrgarten teilnahm. Schon beim Bieranstich am Samstag waren die beiden Zelte gut gefüllt, stand doch neben der Live-Übertragung des DFB-Pokalfinales auch ein Preisschafkopfturnier mit vielen Sachpreisen auf dem Programm.

Auch für den Sonntag hatten sich die Mitglieder ein abwechslungsreiches Programm ausgedacht. So informierte Fachwart Manfred Schmid die Besucher bei seinen Führungen über die Besonderheiten des Lehrgartens. Neben den Bewässerungsanlagen lassen sich dort die verschiedenen Wuchsformen von über 80 Bäumen bewundern. Dank der Arbeit der Mitglieder wachsen die Bäume hier neben Hoch- und Halbstämmen in Busch-, Spindel- und Säulenform. Auch beim Wildbienenstand und beim Gartenteich war das Interesse groß. Dank eines Kinderprogramms mit Zauberer wurde es den Kleinen nicht langweilig.

Schön zu beobachten war, dass viele benachbarte Obst- und Gartenbauvereine die Möglichkeit nutzten, um Wissen auszutauschen. „Hier kann man sich wertvolle Tipps und Anregungen holen“, so ein Besucher. „Gartenarbeit ist für mich Entspannung zum Berufsalltag. Außerdem gibt’s frisches Obst und Gemüse“. Nachdem sich am Sonntagnachmittag alles um den Lehrgarten und die Tricks und Tipps rund um die erfolgreiche Gartenarbeit drehte, wurde beim bunten Abend weitergefeiert, dass die Wände wackelten. Neben musikalischen Einlagen der Sängerfreunde und der Young Voices Kerkingen begeisterten die Garden und Showtanzgruppen der RuHaZu Kerkingen. Zwischen und nach den Programmpunkten sorgte das Duo „Reini und Micha“ für Stimmung. Und so feierten die Gartenfreunde mit ihren Gästen bis spät in die Nacht.