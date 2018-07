New York (dpa) - Angelique Kerber hat als erste deutsche Tennisspielerin seit 15 Jahren das Halbfinale bei den US Open erreicht. Die Kielerin gewann in New York in drei Sätzen gegen Flavia Pennetta aus Italien und trifft nun morgen auf Samantha Stosur aus Australien. Andrea Petkovic verpasste dagegen das Halbfinale. Sie verlor gegen die Weltranglisten-Erste Caroline Wozniacki.