Sydney (dpa) - Deutschlands beste Tennisspielerin Angelique Kerber steht bei ihrer Australian-Open-Generalprobe im Halbfinale. Die 24-Jährige aus Kiel gewann beim WTA-Turnier in Sydney gegen die frühere Weltranglisten-Zweite Swetlana Kusnezowa aus Russland mit 6:3, 7:5. Im Kampf um den Einzug ins Endspiel trifft die Nummer fünf der Weltrangliste nun auf Dominika Cibulkova. Die Australian Open beginnen am Montag in Melbourne.