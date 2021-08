Kennenlern-Angebote für Menschenfreunde

Wer Lust hat, sich für andere Menschen einzusetzen oder etwas für die Gemeinschaft zu tun, für den ist im Bodenseekreis die Engagementwoche des Netzwerks Bürgerschaftliches Engagement vom 10. bis 19. September interessant.

Hier bieten laut Pressemitteilung soziale Vereine und Initiativen täglich Veranstaltungen, Mitmach-Aktionen, Vorträge und Austauschtreffen, die das breite Feld an Engagementmöglichkeiten im Landkreis aufzeigen. So gibt es eine Upcycling-Bastelaktion und einen Gebärdenschnupperkurs von den Zieglerschen, einen Spazier-Treff sowie einen Spieleabend in der Pfingstweid. Ferner einen Tag der offenen Tür im Tafelladen und im Kleiderladen des Deutschen Roten Kreuzes oder einen Open-Air-Stammtisch zum Thema Ehrenamt in der Weilermühle. Insgesamt werden mehr als 30 Aktionen zum „Hineinschnuppern“ angeboten.

Nach der langen Zeit mit Kontaktbeschränkungen und abgesagten Veranstaltungen möchte das Netzwerk Bürgerschaftliches Engagement zeigen, wie vielfältig und lebendig der soziale Einsatz im Bodenseekreis ist. Interessierte Menschen bekommen in der Engagementwoche einen Einblick in die Arbeit von Ehrenamtlichen und können mit Initiativen und Vereinen, die sie interessieren, Kontakt knüpfen.

Das Netzwerk Bürgerschaftliches Engagement ist ein Verbund von Vereinen, Initiativen, Gruppen mit sozialer Ausrichtung sowie Kommunen im Bodenseekreis. Miriam Moll und Nadja Gauß von der Geschäftsstelle des Netzwerks Bürgerschaftliches Engagement koordinieren die Aktionen der Engagementwoche. „Wir können stolz sein auf unsere starke und lebendige Zivilgesellschaft, in der sich so viele Menschen aus eigener Initiative und freiwillig für andere einsetzen“, erklären sie.