Kenianerin Masai holt WM-Gold über 10 000 Meter

Die Kenianerin Linet Masai hat überraschend die erste Frauen-Medaille bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Berlin gewonnen. Die Olympia-Vierte siegte über 10 000 Meter vor den beiden Äthiopierinnen Meselech Melkamu und Meseret Defar. Eine deutsche Teilnehmerin war nicht am Start. Erster Weltmeister der Titelkämpfe wurde Waleri Bortschin. Der Russe gewann am Nachmittag das 20 Kilometer Gehen vor dem Chinesen Hao Wang. Am Abend fällt noch die Entscheidung im Kugelstoßen der Männer.