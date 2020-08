Keltische Pferdekultur wird auf der Heuneburg lebendig

Das weite Gelände der keltischen Heuneburg bietet an diesem Wochenende ein Programm mit den Keltenreitern an. Am 22. und 23. August lassen die Reiter die keltische Pferdekultur lebendig werden, heißt es in einer Pressemeldung der Heuneburg. Die Vorführungen finden in einem eingegrenzten eigenen Bereich statt, die Zahl der Zuschauer ist begrenzt, um die Einhaltung der aktuell gültigen Coronaregeln zu garantieren.

Keltisches Leben und Treiben gehört auf der Heuneburg dazu. Immer wieder treten hier Gruppen auf, die sich der Rekonstruktion der Welt von vor 2500 Jahren verschrieben haben. Am Wochenende führen keltische Reiter antike Reitkunst vor. Die Ausstattung der Pferde und der Menschen orientiert sich an archäologischen Funden und basiert auf dem Wissen darüber, was in Hallstatt und Latène-Zeit, also der älteren und jüngeren Eisenzeit, üblich war, heißt es in der Mitteilung weiter. Vorgeführt werden Reiterübungen und auch dabei können sich die Akteure auf historische Quellen berufen. Außerdem werden am Sonntag historische Handwerker auf der Heuneburg zugegen sein: Alte Färbetechniken mit Naturstoffen sollen einen Einblick in ein Textilhandwerk geben.

Das archäologische Freigelände der Heuneburg erleichtert die Einhaltung der gültigen Coronaregeln. Für die Reitervorführungen richten die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg einen abgegrenzten Bereich im Gelände ein, zu dem der Zugang eigens gesteuert wird. Die Personenzahl ist begrenzt, die Plätze werden zugewiesen.

Beim Eintritt ins Heuneburg-Gelände müssen die Gäste ein Kontaktformular ausfüllen. Die Staatlichen Schlösser und Gärten empfehlen dennoch, vor dem Besuch die aktuellen Zugangsbedingungen im Internetportal – www.heuneburg-pyrene.de und www.schloesser-und-gaerten.de – zu überprüfen. Mund-Nase-Bedeckungen sollten die Besucher bei sich führen. In geschlossenen Räumen ist eine Schutzmaske Pflicht, teilen die Organisatoren mit.