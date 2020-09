Keller-Elf klettert auf Rang acht

Zehn Punkte aus sieben Spielen: Der SC 04 Tuttlingen hat sich im Wiederholungsspiel der Fußball-Landesliga mit 2:1 (1:0) beim SV Seedorf durchgesetzt und sich auf Rang acht vorgearbeitet. Für den SVS setzte es die dritte Niederlage binnen sieben Tagen.

Laurent Sterling brachte die Donaustädter nach ausgeglichenen Anfangsminuten in Führung (14.). Mit seiner Balleroberung im Mittelfeld leitete er die Aktion selbst ein. Sein Fernschuss aus zentraler Position brachte den SVS ins Hintertreffen. Dieser war bis zur Pause bemüht, in der Offensive fehlte aber mehrere Male der entscheidende Pass oder Abschluss, wie beim direkten Gegenangriff nach dem 0:1 (15.). Wenn der Gastgeber entscheidend in die SC-Hälfte kam, dann über die linke Außenbahn. Aus dieser Position entstand nach dem Seitenwechsel aber der zweite Treffer für den Gegner. Die abgewehrte Hereingabe vom eingewechselten Tim Kammerer kontrollierte Ali Akkaya und erzielte mit seinem flachen Linksschuss aus halblinker Position am Sechzehnmeterraum das 2:0. Per Strafstoß verkürzten die Hausherren dann nach 65 Minuten auf 1:2. Zwei Minuten vorher hatte Tuttlingen bereits Glück, als ein Seedorfer aus wenigen Metern Entfernung das lange Eck verfehlte.

In der hitzigen zweiten Hälfte zückte Schiedsrichter Daniel Fuchs zehn gelbe Karten. Der SC 04 Tuttlingen befreite sich trotz der SVS-Druckphase regelmäßig aus der eigenen Hälfte und verpasste durch zwei Aktionen von Razvan Radu die Vorentscheidung (77. und 79): Ein Kopfball landete neben dem Tor, einer am Querbalken. Julian Links zu zentral getretener Freistoß war die letzte Aktion im Spiel und für Andrei-Alexandru Burdun im SC-Tor kein Problem (90.+5).

„Schlussendlich: Die letzten Torchancen haben heute ein bisschen gefehlt, aber das Auftreten der Mannschaft war absolut in Ordnung. Und von dem her sind wir eigentlich guten Mutes dann auch für die nächsten Spiele“, sagte Tobias Bea, Innenverteidiger und mit Tobias Heizmann Spielertrainer des SVS, der am Ende gerne noch zumindest einen Punkt daheim behalten hätte.

SC-Trainer Andreas Keller: „Wir haben wie im ersten Spiel auch den unbedingten Willen gezeigt, dass wir dieses Spiel gewinnen wollten und deswegen finde ich, dass wir am Ende des Tages deswegen auch verdient gewonnen haben.“ Laurent Sterling und Patrick Renner mussten verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Ob der SC-Kader am Samstag gegen die Young Boys Reutlingen gleich aufgestellt sein wird, ist noch unklar. - SC 04 Tuttlingen: Andrei-Alexandru Burdun, Franklin Diomed Ymele, Amat Dibba, Florin Tirca, Nico Wieneke, Marcel John, Patrick Renner (79. Giga Shiukashvili), Ali Akkaya, Aaron Barquero Schwarz (75. Robin Petrowski), Laurent Sterling (46. Tim Kammerer), Razvan Radu. - Tore: 0:1 (14.) Laurent Sterling, 0:2 (53.) Ali Akkaya, 1:2 (65./Foulelfmeter) Julian Link. – Schiedsrichter: Daniel Fuchs. – Gelbe Karten: 3/7. – Zuschauer: 300.