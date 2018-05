Im Tandem Mixed hat Laura Runggatscher vom KC Schrezheim die U23 Kegel-Weltmeisterschaften in Rumänien erfolgreich abgeschlossen. Für Italien kämpfte sie sich bis ins Halbfinale und gewann Bronze, zusammen mit ihrem Tandem-Partner Armin Egger. Im Halbfinale mussten sie sich gegen stark aufspielende Slowenen geschlagen geben. Eine Medaille gab es auch für ihre KC-Kollegin Saskia Barth.

Die WM in Cluj endet für die Hüttlingerin mit Silber. In mehreren Disziplinen ist sie angetreten und am Ende reichte es für den zweiten Platz. Im Mannschaftswettbewerb kämpfte sie mit ihren Kolleginnen um das Treppchen und die Qualifikation fürs Einzel. Beides gelang ihnen. Sie konnten sich vor Serbien behaupten und mussten nur Kroatien ziehen lassen. Diese Medaille war sicher. Mit ihrer Silbermedaille kann sie sich zufrieden schätzen. In den Einzeldisziplinen fehlte ihr nur das kleine Fünkchen. Doch das machte am Ende den Unterschied. Barths Resümee: „Es war wirklich toll mit der Mannschaft Silber zu gewinnen, vor allem weil keiner von uns damit gerechnet hatte. Mit einer konstanten Mannschaftsleistung haben wir verdient gewonnen. Wir waren die ganze WM-Woche ein super Team, es hat Spaß gemacht!“