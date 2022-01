Rund 5000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Montagabend gegen 19.30 Uhr in der Erzbergerstraße in Wangen ereignet hat. Laut Polizeibericht erkannte ein 47-jähriger Opel-Fahrer im Kreisverkehr zu spät, dass ein Mercedesfahrer verkehrsbedingt halten musste und fuhr auf. Verletzt wurde beim Unfall niemand.