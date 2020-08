Mit dem Beginn der Sommerferien starten viele Menschen in die Freibadsaison. Größte Gefahr auf der Liegewiese neben Pommes-Klau und Sonnenbrand: Insektenstiche. Die sind laut DRK-Kreisgeschäftsführer Gerhard Krayss jedoch nur für Allergiker oder im Mund- und Rachenraum gefährlich. Er gibt wichtige Tipps für den Notfall.

„Insekten stechen bei einem Angriff auf ihr Nest, wenn sie in Armbeuge, Hosenbein oder Kniekehle eingeklemmt sind oder in die Kleidung geraten, also nicht hektisch reagieren. Motorradfahrer sollten Handschuhe tragen und mit geschlossenem Visier fahren. Laufen Sie nicht barfuß. Getränke und Nahrung im Freien immer abdecken, Insektengift-Allergiker sollten jederzeit ein Notfallset bei sich haben“, rät DRK-Kreisgeschäftsführer Krayss, als vorbeugende Maßnahmen.

Bei einem Insektenstich im Mund und insbesondere im Rachen können Schleimhäute und Zunge anschwellen. Innerhalb kürzester Zeit verengen sich die Atemwege oder verschließen sich ganz. „Rufen Sie sofort den Rettungsdienst und kühlen Sie ganz schnell von innen und außen. Lassen Sie den Patienten Eiswürfel oder Speiseeis lutschen und kühlen Sie den Hals mit kalten Umschlägen oder Kühlelementen“, rät Krayss.

Bei einer Insektengift-Allergie können Gifte von allen Insekten einen allergischen Schock auslösen. Er ist zu erkennen an schnell auftretenden großen Hautschwellungen, Zungenbrennen, Juckreiz und Atemnot. Auch Kopfschmerzen, Schwindel, Herzrasen, Angst sowie Erbrechen oder Bewusstlosigkeit können auftreten. Krayss: „Wählen Sie sofort die 112 und lagern Sie den Patienten mit erhöhten Beinen. Beruhigen und beobachten Sie den Patienten. Ist der Betroffene bewusstlos, bringen Sie ihn in die stabile Seitenlage. Ist keine „normale“ Atmung mehr vorhanden, beginnen Sie mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung und führen Sie diese fort bis der Rettungsdienst eintrifft.“