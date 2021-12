Keine Neuinfektionen? Corona-Daten bleiben erneut aus

Offenbar hat es erneut eine technische Panne bei der Datenübertragung des Landratsamts Ostalbkreis an das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg gegeben. Denn im aktuellen Lagebericht am Montag sind für den Kreis keine Neuinfektionen angegeben. Laut Legende könne es zwar auch sein, dass die Differenz zum Vortag Null beträgt. Angesichts der aktuellen Lage ist dies aber sicherlich ausgeschlossen.

Das ist innerhalb kurzer Zeit nun bereits zum zweiten Mal vorgekommen. In der vergangenen Woche blieb die Meldung der Kreisverwaltung an die Behörde ebenfalls aus. Was sich jedoch aus dem Bericht herauslesen lässt, ist der Unterschied zum vergangenen Freitag. Über das Wochenende wurden zwei weitere Todesfälle erfasst – vier seit Donnerstag. 461 Menschen starben seit Ausbruch der Pandemie mit oder an einer Covid-19-Erkrankung.

Zwölf Covid-Patienten auf Intensiv

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Montag mit einem Wert von 528,2 angegeben – aufgrund der fehlenden Neuinfektionen ist dieser allerdings verfälscht. 1660 Menschen haben sich innerhalb einer Woche im Kreisgebiet mit Sars-CoV-2 infiziert.

Die Hospitalisierungsinzidenz im Land liegt laut Landesgesundheitsamt bei 6,6. 658 (+2) Covid-Patienten müssen derzeit auf den Intensivstationen des Landes behandelt werden. Davon liegen zwölf in den Kliniken Ostalb, vier von ihnen werden beatmet.