Keine Nachwuchssorgen bei der Feuerwehr Neuhausen

Neuhausen ob Eck - Abteilungskommandant Bastian Lepschy hat bei der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Neuhausen die hervorragende Arbeit sowohl bei der Jugendfeuerwehr als auch bei der Kinderfeuerwehr gelobt. Jugendfeuerwehrwart Tobias Breinlinger hat mit den Feuerwehrkameraden Mario Lang, Florian Rentschler und Robin Schneider und mit Pascal Gerst und Fachberaterin Christiane Fuchs von der Kinderfeuerwehr mit ihrem Engagement junge Leute für die Feuerwehr begeistert und ermöglicht, eine tolle interessante Freizeit zu gestalten. Der stellvertretende Kreisbrandmeister Fritz Frey ernannte Werner Schneider und Bernd Rimmele zu Ehrenfeuerwehrmännern.

Lepschy berichtete von 31 Einsätzen, davon neun für technische Hilfen wie Menschenrettung und Bergung von Verletzten bei Verkehrsunfällen sowie Beseitigung von Ölspuren. Die Gesamtstunden für Übung und Einsatz summierten sich auf 2832 Stunden. Neben den Einsätzen war die Feuerwehrabteilung mit dem Deutschen Roten Kreuz aktiv beim Betrieb des Corona-Testcenters am Rathausplatz eingebunden. Beim Feuerwehrgerätehaus wurden Renovierungs- und Sanierungsarbeiten vorgenommen und unter der Leitung von Hartmut Bertsche wurde dem Gerätehaus ein neuer Anstrich verpasst.

Die Einsatzabteilung betrage derzeit 43 Kameraden (davon eine Feuerwehrfrau). In der Altersabteilung sind fünf Ehrenfeuerwehrmänner. Mit dreizehn Jungs und Mädels wurden zehn Übungsabende abgehalten, informierte Jugendfeuerwehrwart Tobias Breinlinger in seinem Tätigkeitsbericht der Jugendfeuerwehr. Paul Seeh wechselte als Feuerwehranwärter in die aktive Wehr.

In der Kinderfeuerwehr mit Pascal Gerst und der Fachberaterin Christiane Fuchs sind 19 Kinder zwischen sechs und zehn Jahren mit Spaß und Eifer bei der Sache. Vier Kinder konnten im vergangenen Jahr in die Jugendfeuerwehr wechseln.

Für 15 Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr erhielten das Ehrenzeichen in Bronze des Landes Baden-Württemberg Isabell Fecht, Florian Rentschler und Thomas Schaz; für 30 Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr erhielten das Ehrenzeichen in Gold des Kreisfeuerwehrverbandes Peter Allweil und Marco Schwarz; für 40 Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr erhielt Hartmut Storz das Ehrenzeichen in Gold des Landes Baden-Württemberg.