Das Probearbeiten am vergangenen Samstagmorgen im Bäckerei-Café Sternenbäck am Marktplatz hätte für die Tuttlingerin Fransiska Jung die Chance sein können, um der Arbeitslosigkeit zu entfliehen. Doch angeblich haben sich Kunden abfällig über die Transsexuelle geäußert: „Wenn sie diese Person einstellen, kaufen wir nicht mehr in ihrem Laden“, zitiert Jung das, was die Personalverantwortliche ihr als Besucherreaktionen genannt hat. Zu einem Arbeitsverhältnis kam es nicht.