Keine Überlebenden nach Flugzeugunglück in Argentinen

Buenos Aires (dpa) - Den Absturz einer Passagiermaschine in Argentinien hat keiner der 22 Menschen an Bord überlebt. Das sagte ein Arzt im argentinischen Fernsehen. An der Absturzstelle in der Provinz Río Negro hätten die Retter nur brennende Trümmer vorgefunden. Die Piloten der zweimotorigen Propellermaschine sollen noch einen Notruf abgesetzt haben. In Medienberichten war von einer möglichen Vereisung der Maschine als Ursache für das Unglück die Rede.