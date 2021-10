Kein Parken ohne Brezelgeld

Wer als Nicht-Häfler in der Häfler Innenstadt arbeitet, steht vor so manch verkehrsbedingtem Problem. Mitunter der Parkplatzsituation. Für die Parkplätze gilt: Ist der verbleibende Fußweg zur Arbeit kurz, ist das Parkticket teuer. Ist das Parkticket weniger teuer, führt am Frühsport kein Weg vorbei. Ich habe den Hinteren Hafen für mich auserkoren. Bezahlen kann man dort leider bloß mit Münzgeld. Theoretisch zwar auch per Park-App - für mich gilt das allerdings nicht, weil ich an wichtigen Orten grundsätzlich keinen Internetempfang habe. Kleingeld habe ich auch eher selten in der Tasche. Eigentlich nie. Also ab in die nächste Bäckerei. Hunger habe ich zwar nicht, aber ich brauche das Rückgeld. Fazit: So ein Arbeitstag in Friedrichshafen muss gut geplant sein. Mit Zeitpolster. Und mit (Klein-)Geldpolster. Homeoffice ist bequemer.