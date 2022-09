Kein Kind darf verloren gehen

Kreis Biberach (sz) - Unter dem Motto des diesjährigen Weltkindertags „Gemeinsam für Kinderrechte“ rufen das Deutsche Kinderhilfswerk, Unicef Deutschland, Sozialverbände, sowohl Bund, Länder und Kommunen als auch die gesamte Gesellschaft dazu auf, die Rechte von Kindern konsequenter in den Blick zu nehmen. Die UN-Kinderrechtskonvention definiere 41 Rechte, nicht alle Kinderrechte seien bekannt, schreibt die Caritas Biberach-Saulgau zum Weltkindertag.

Kinder- und Jugendliche leben in einer sehr schwierigen Situation: Nach wie vor ist ihr Leben durch das pandemische Geschehen eingeschränkt. Nachrichten über den Ukraine-Krieg bestimmen ihren Alltag. Die Klimakrise hat gravierende Auswirkungen auf die Zukunft von Heranwachsenden und künftigen Generationen, die Inflation Verteuerung der Energiepreise bringt Familien mit geringen Einkommen an ihre Grenzen und in prekäre Stationen.

Schulmaterialien wurden im Vergleich zum Vorjahr um 14 Prozent teurer . Für Kinder, die mit ihren Familien von Transferleistungen leben, ist das schwierig. Im Bildungs- und Teilhabepaket sind 156 Euro pro Jahr für Schulamterial veranschlagt. Das sind 13 Euro im Monat. Im Regelsatz sind 0,26 Euro pro Monat für Bildung zum Beispiel für die Altersgruppe der 14- bis 17-jährigen vorgesehen.

Bei der Kinderstiftung in Not in Biberach und der Bruder-Konrad-Stiftung in Bad Saulgau ist dies auch zu spüren. „Kinder aus finanziell schlecht gestellten Familien werden schnell abgehängt. Ihre Chancen für eine gelingende Bildungsbiografie sind schlechter wie die anderer Kinder“, so Anna Bantleon, Geschäftsführung der beiden Kinderstiftungen. Die Caritas Biberach-Saulgau hat mit der Kontaktstelle Kinderchancen eine Anlaufstelle geschaffen, die Eltern mit unterschiedlichen Angeboten bei ihren anspruchsvollen Erziehungsaufgaben unterstützt. So fördern ehrenamtliche Lernbegleiter Kinder, die während der Pandemie Lernlücken entwickelten.

Peter, 8 Jahre, hatte während der langen Zeit der cornabedingten Schulschließung, keine Motivation, zu Hause selbstständig seine Schulaufgaben zu erledigen. Er entwickelte große Lernlücken,die erst nach dem Wiederbeginn des Präsenzunterrichtes durch die Lehrkraft erkannt wurden. Peter versuchte sein Defizit durch auffälliges Verhalten im Klassenzimmer zu überspielen und verpasste so noch mehr Lernstoff. Durch die Vermittlung der Caritas bekam der Junge einen ehrenamtlichen Lernbegleiter zur Seite gestellt, der neue Motivation zum Lernen vermittelte und mit Peter Lernstrategien und Lernhilfen einübte.

In Baden-Württemberg sei jedes fünfte Kind von Armut bedroht, so die Caritas. Armut werde von den Eltern an ihre Kinder „vererbt“. Um diesen Kreislauf zu durchbrechen, sei es an der Zeit, das besondere Problem heutiger Kinderarmut deutlich zu benennen. Denn so, Andrea Hehnle von der Kontaktstelle für Kinderchancen: „Kein Kind darf verloren gehen.“