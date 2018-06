Kein Köpfer ins Ungewisse

Verwaltung und Gemeinderat wissen, dass das Thema Bäder kein leichtes ist. Dementsprechend gehen sie damit um. Analysieren, wägen ab, verlangen nach noch genaueren Untersuchungen, um am Ende zu einer Lösung zu kommen, die für Aalen auf die nächsten Jahrzehnte passt und die bezahlbar ist. Dieses Vorgehen ist gut, einen Köpfer ins Ungewisse – um im Bild zu bleiben – will hier niemand wagen. Deshalb ist es folgerichtig, dass der Rat schon in der jetzigen Phase dem Neubau eines Bäderzentrums im Weidenfeld eine klare Absage erteilt. Und dass er den Fortbestand des Spieselbades mit einem klaren Sanierungsauftrag sichert. Auf die Ergebnisse der weiteren Analysen darf man nun entspannt gespannt sein. Was aber nicht heißt, dass es darüber nicht noch reichlich Diskussionen geben wird.