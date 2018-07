Kein Grund für Geheimnisse

Wasserburg - Dass der Wasserburger Gemeinderat endlich eine Entscheidung in Sachen Seekrone getroffen hat, ist gut. Denn das gibt Klarheit – den Pächtern, aber auch den Wasserburger Bürgern. Auch die Entscheidung an sich ist richtig. Schließlich hätte sich die Gemeinde nach einem Neubau womöglich einen neuen Pächter suchen müssen. Und eine kleine Lösung wäre vergleichsweise teuer geworden. Umso seltsamer ist es allerdings, dass die Argumente, die letztlich zu dieser Entscheidung geführt haben, so nebulös bleiben. Wenn die Presse keine Sitzungsvorlagen bekommt und sich ein Bürgermeister auch auf mehrmalige Anfrage nicht äußert, dann kommt die Gemeinde ihrer Auskunftspflicht gegenüber den Bürgern nicht nach. Und das bei einem Thema, das nach jahrelangem Streit endlich eine positive Wendung nimmt.