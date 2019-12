Kein Freilos für Kobel

Trainer Tim Walter hat die Torhüterfrage beim VfB Stuttgart vor dem Auswärtsspiel gegen Darmstadt 98 nicht beantwortet. Er verweigerte eine Einsatzgarantie für Stammkeeper Gregor Kobel, der in 14 der bislang 16 Partien dieser Saison in der 2. Fußball-Bundesliga für den Tabellendritten im Tor stand. Walter lobte stattdessen Vertreter Fabian Bredlow. „Fabi hat gut gespielt. Gregor hat seinen Job bis dahin auch gut gemacht. Von daher entscheide ich einfach, wer den besseren Eindruck im Training macht“, sagte der von einer schweren Erkältung geplagte Walter vor der Auswärtspartie beim SV Darmstadt 98 am Montagabend (20.30 Uhr/Sky). „Der Gregor hat diese Woche trainiert, genauso wie Fabi. Er wird auch weiter trainieren und dann schauen wir, wer am Montag im Tor steht.“

Kobel musste wegen einer Oberschenkelverletzung beim 3:1 gegen den 1. FC Nürnberg aussetzen und wurde von Bredlow sehr gut vertreten. Kobels Leistung sei überhaupt nicht anzuzweifeln, meinte Walter auch. Nur: „Es geht einfach darum, dass man gute Leistungen im Spiel dann auch belohnt. Fabian hat es auch sehr gut gemacht. Dann muss man entscheiden, was bringt dir in dem Moment für dein Spiel mehr“, erklärte Walter und sagte, gefragt nach dem Unterschied zwischen beiden Spielern: „Präsenz und einfach auch das Spiel schnell zu machen.“