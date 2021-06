Kein einfaches Unterfangen

Das Unternehmen Curevac zählte zu den weltweit größten Hoffnungsträgern im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Viele setzten auf den Impfstoff aus Tübingen. Das beste Vakzin sollte es sein, hochwirksam und leicht zu handhaben. Angeblich plante der damalige US-Präsident Donald Trump sogar eine Übernahme, um den Wirkstoff für die USA zu reservieren. Curevac mobilisierte Hilfsmittel des Bundes, die Staatsbank KfW stieg mit 23 Prozent ein.

Doch der Traum eines zweiten Impfstoffs aus Deutschland ist leider ausgeträumt, der gewaltige Absturz an der Börse in den USA ist dafür nur der erste Anhaltspunkt. Leider dürfte Curevac im Kampf gegen Corona vorerst keine Rolle mehr spielen. Das heißt natürlich nicht, dass Curevac ein unseriöses Unternehmen ist, auf dessen Aussagen generell kein Verlass ist. Im Gegenteil, die Forscher leisten Arbeit auf internationalem Spitzenniveau.

Dass sich nun die ersten Kritiker zu Wort melden und den Einstieg der KfW kritisieren, scheint – mit Verlaub – ein bisschen wohlfeil. Wer im Frühjahr des vergangenen Jahres bereits gewusst haben will, dass die Entwicklung des Impfstoffes „Made in Tübingen“ misslingt, der muss eine Glaskugel besitzen. Aufgabe und Pflicht des Staates war es damals, auf so viele Optionen wie möglich zu setzen, um möglichst schnell, möglichst viel Impfstoff zur Verfügung zu haben. Das geschah eher zu wenig als zu viel, wie man an der Einkaufspraxis der Europäischen Union sehen konnte.

Die Impfstoffentwicklung auf Basis der neuartigen mRNA-Technologie ist bei Weitem nicht so einfach, wie es zwischenzeitlich schien. Der Ausfall des Curevac-Impfstoffes für die deutsche Impfkampagne wiegt vor allem langfristig schwerer, als es derzeit von der Politik dargestellt wird. Experten schätzen, dass die Impfimmunisierung spätestens schon im kommenden Jahr aufgefrischt werden muss – und da ist jede Dose Impfstoff willkommen. Umso beruhigender ist es, wie effizient und verlässlich der Mainzer Konkurrent Biontech forscht und produziert.