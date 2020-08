Das Gesundheitsamt hat am Montag die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis mitgeteilt. Demnach wurde ein neuer Fall in Villingen-Schwenningen registriert, die Gesamtfallzahl in der Region seit Ausbruch der Pandemie liegt nun bei 591 (+1 seit Freitag).

555 Patienten sind wieder genesen (+1), 33 Todesfälle (+0) wurden registriert. Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Erkrankten bei drei Personen (+0). Die Patienten sind auf Anordnung des Gesundheitsamtes zu Hause isoliert.

In der Fieberambulanz in der Tennishalle in Schwenningen wurden am Freitag 23 Patienten behandelt, von allen Personen wurde ein Abstrich genommen. Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befanden sich am Montag vier Coronavirus-Verdachtsfälle – einen Covid-19-Patienten gibt es dort nicht mehr.