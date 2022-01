„Kein Bargeld“: Das ist keine Ausrede mehr für Lastwagenfahrer

Immer wieder fallen Beamten der Polizeiinspektion Lindau mehrere Lastwagenfahrer an der Behelfsausfahrt auf der B 31 an der Landesgrenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg auf Höhe Rickatshofen auf. Weil sie dort nicht parken dürfen, bekommen sie Bußgelder – die sie einigen Tagen auch elektronisch bezahlen können.

Eindeutiges Parkverbot

Laut Polizei wurde der dortige Platz für die Übernahme von Schwertransporten umgebaut und mit einem „absoluten Befahr- und Halteverbot belegt“. Trotzdem parken dort, so die Polizei, immer wieder Lastwagen, um ihre Ruhezeiten einzuhalten.

Keine Ausreden mehr

Am Montagabend haben Beamte fünf Fahrer gebührenpflichtig verwarnt oder angezeigt. Je nach Fahrtrichtung und Parkposition müssen sie Verwarnungsgelder zwischen 90 und 150 Euro zahlen. Den Polizisten der Polizeiinspektion Lindau stehe eine neue Möglichkeit für die Bezahlung der Bußgelder zu Verfügung. Seit letzter Woche können Verkehrssünder mit einem elektronischen Terminal per Bank- oder Kreditkarte zahlen. Die Ausrede, kein Bargeld mitzuführen, dürfte somit nicht mehr möglich sein, so die Polizei.