Kehrtwende beim Bad Wurzacher Tennisclub. Die lange Zeit angestrebte Eingliederung in die TSG ist vom Tisch. Das gab TC-Vorsitzende Carolin Glinka bei der Hauptversammlung bekannt.

Unter strenger Einhaltung der Corona-Verordnungen hielt der TC 68 die Versammlung für das Geschäftsjahr 2020 ab, berichtet der Verein. Das Jahr 2020 war ebenso geprägt von der Pandemie. Alle Mannschaften mussten zurückgezogen werden, es wurden auch keine Turniere oder Vereinsfeiern ausgetragen. Auf die Mitgliederentwicklung hat sich dies auch nicht positiv ausgewirkt, so Carolin Glinka in ihrem Geschäftsbericht zu den sportlichen und gesellschaftlichen Aktivitäten.

Die Zusammenarbeit

Einen wesentlichen Punkt ihres Berichts nahm die Diskussion über die Zusammenarbeit mit der TSG ein. Es gab vor Corona einige Gespräche, die danach nicht mehr fortgeführt wurden. „Der TC-68-Vorstand hat sich daher entschlossen, es weiterhin selbstständig zu versuchen“, heißt es in dem Bericht schlicht zu der Diskussion, die die beiden Vereine lange Zeit beschäftigt hatten.

Josef Mutter als Kassierer im Geschäftsjahr 2020 und Carolin Glinka als aktuelle Kassiererin stellten im Anschluss den Kassenbericht vor. Renate Glinka bestätigte als Kassenprüferin eine korrekte und einwandfreie Kassenführung. Die Entlastung erfolgte einstimmig.

Die Neuwahlen

Für die anstehenden Neuwahlen wurde Udo Glinka einstimmig zum Wahlleiter berufen. Im Rahmen des rollierenden Wahlystems standen vier Vorstandsmitglieder zur Wahl. Florian Schmode wurde in seinem Amt als Breitensportwart einstimmig für weitere zwei Jahre bestätigt. Katharina Wissert erhielt das einstimmige Votum für weitere zwei Jahre als Jugendsportwartin. Mit der einstimmigen Wahl von Kassiererin Carolin Glinka bleibt auch diese Position für zwei Jahre in bewährten Händen.

Die Wahl des zweiten Vorsitzenden brachte eine Veränderung des bisherigen Vorstandsgremiums. Amtsinhaber Andreas Brand hatte schon im Vorfeld angekündigt, nicht mehr zu kandidieren. Nach 31 Jahren in Ehrenämtern sei er etwas amtsmüde. Er spiele aber weiterhin gern Tennis und stehe dem Verein auch künftig mit Rat und Tat zur Seite, so Andreas Brand. Der ehemalige, langjährige Vorsitzende Josef Mutter hob die Verdienste von Andreas Brand in einer kurzen Laudatio entsprechend hervor. Auch die erste Vorsitzende Carolin Glinka bedankte sich bei Andreas Brand für sein jahrelanges Engagement beim TC 68.

Ein neues, aber bekanntes Gesicht

An die Stelle von Andreas Brand rückt das langjährige Mitglied Norbert Butscher als zweiter Vorsitzender. Er war schon früher in Vorstandspositionen beim Tennisclub tätig und bringt somit entsprechende Erfahrung mit. Die Wahl von Norbert Butscher erfolgte einstimmig.

Zum Ende der Versammlung wurde noch der Termin für die nächste Jahreshauptversammlung für das Geschäftsjahr 2021 festgelegt. Dieser ist am Mittwoch, 19. Januar 2022.